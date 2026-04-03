El agente de Tonali confirma los rumores sobre su interés por los grandes de la Premier League

Bibi Rizzo, agente del internacional italiano Sandro Tonali, estrella del Newcastle United, ha confirmado que existe un interés concreto por parte de los principales clubes de la Premier League en fichar a su representado en los próximos meses.

Recientemente se ha informado de que Tonali está en el punto de mira del Arsenal y de los dos grandes de Mánchester de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

En declaraciones recogidas por la cadena «Football Italia», Rizzo expresó su profundo agradecimiento al Newcastle United y a su afición por el enorme apoyo que han brindado al jugador italiano, al tiempo que confirmó el interés de los grandes de la Premier League por el jugador.

Rizzo declaró: «Tonali es un campeón, ante todo como persona y, por ende, también sobre el terreno de juego. La idea era llevar a Sandro a un alto nivel, algo que resultaba muy interesante, y ha resultado ser una apuesta acertada incluso después de lo que ocurrió posteriormente (la sanción por apuestas). Los aficionados del Newcastle y el club se han portado increíblemente bien con Sandro y le han dado su apoyo en todo momento».

En respuesta a una pregunta sobre si Tonali es ahora un objetivo para los clubes que aspiran a ganar la Premier League, el agente respondió: «Exactamente, ese era el objetivo, y es normal que esté en sus planes, está rindiendo muy bien».

Rizzo añadió: «Ese era el objetivo y la visión cuando tomamos la decisión de fichar por el Newcastle: que Sandro se convirtiera en un jugador excepcional y en el jugador italiano más valioso».

Tonali se incorporó al Newcastle procedente del Milan en el verano de 2023, en una operación que superó los 70 millones de euros.

A nivel internacional, el centrocampista italiano marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de la «Azzurri» por 2-0 sobre Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca para el Mundial la semana pasada.

A pesar de ello, la selección italiana no logró clasificarse para la fase final del Mundial por tercera vez consecutiva, tras caer en la final de la repesca en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina.

Tonali ha marcado tres goles y ha dado siete asistencias en sus 47 partidos con el Newcastle en todas las competiciones esta temporada.

Cabe recordar que el contrato del actual astro italiano en el estadio «St. James’ Park» se extiende hasta junio de 2028.



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