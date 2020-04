El agente de Lautaro: "¿Y a quién no le gustaría jugar con Messi?"

Alberto Yaqué concedió una entrevista a 'Planeta 947' y habló del futuro del delantero del Inter

Lautaro Martínez es uno de los nombres más destacados de la actualidad futbolística en las últimas semanas. El delantero del Inter es una de las grandes prioridades del Barça para su ataque y es una de las piezas más cotizadas del mercado.

Ahora, su representante, Alberto Yaqué, ha hablado sobre todas las informaciones y sobre las reuniones con allegados o gente "directa" de clubes que se han interesado en los últimos tiempos por el argentino.

"No sabemos nada de su futuro", comentó en 'Planeta 947'. Además, habló sobre las conversaciones con el cuadro italiano para hablar sobre la renovación del delantero, afirmando que está parada. "Con esto que está pasando no hemos hablado nada más con el Inter", comentó el representante.

"Son todo rumores que salen en la prensa. Me llaman desde Madrid, desde , desde porque dicen que el Real, el Barcelona, que le quiere el , pero te mentiría ahora mismo si te dijera que hay algo. No sé entre clubes, pero por nosotros no hay nada, sólo lo que leo en los portales", afirmó.

Además, expresó que Lautaro solo está centrado en el presente y que no le inquietan las distintas informaciones y rumores que le vinculan con clubes como el Barça.

"Messi por ahí tira un halago para Lauti y nos llegan mil mensajes. Él está bien donde está. Pueden volar mil informaciones y él está como si nada. Sólo quiere jugar y hacer goles, no le importa otra cosa".

Acerca de si en alguna ocasión les contactó el , Yaqué fue claro. "Sí hablamos con gente que no son gente directa de los clubes, pero sí allegados. Pero por contactar, por respeto, pero nada formal. Insisto, si hay algo entre clubes no lo sabemos, pero por nuestra parte no".

Eso sí, habló de la posibilidad de jugar con Messi. "¿Y a quién no le gustaría jugar con Messi? Hablando de los partidos que jugaron en la selección dijo que era un sueño, imagina, jugar tan joven en y con Messi. Pero él no dice mucho de eso, es un chico muy reservado. Si le preguntáramos donde quiere jugar no nos diría nada. No sería descabellado que los grandes le quieran, pero hoy oficial no hay nada", finalizó.