El ADO Den Haag tendrá que esperar aún un poco más para proclamarse campeón de la Keuken Kampioen Divisie. El líder ganó de forma contundente por 4-0 al FC Eindhoven, pero el SC Cambuur sumó un punto ante el FC Dordrecht (1-1), por lo que la lucha por el título aún no está oficialmente decidida. A falta de tres jornadas para el final, la diferencia entre el primero y el segundo es de 9 puntos. Mientras tanto, el Willem II y el Vitesse también sumaron puntos en la lucha por el cuarto puesto.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 4-0

En teoría, el campeonato de la KKD ya se podía haber decidido el lunes por la noche. Para ello, el ADO tenía que ganar al FC Eindhoven y el Cambuur tenía que perder contra el FC Dordrecht. Los de La Haya, en cualquier caso, hicieron lo que tenían que hacer: tras una ocasión fallida de Evan Rottier, Daryl van Mieghem marcó en menos de media hora. En la segunda parte, el líder dio un digno continuado al partido. Su enorme dominio se tradujo en una victoria por 4-0 gracias a Steven van der Sloot (de córner), Jesse Bal (de cabeza) y Nigel Thomas.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-1

El equipo de Henk de Jong fue superior, aunque hubo que esperar hasta el minuto 64 para que el 1-0 apareciera en el marcador. El capitán Mark Diemers vio cómo un disparo lejano se colaba por la escuadra. El Cambuur parecía llevarse los tres puntos, pero Stéphano Carrillo lo impidió. Marcó tras un córner, tras un mal trabajo del portero y la defensa frisia. Las aspiraciones al título, en la medida en que existían, pueden darse por definitivamente descartadas en Leeuwarden.

Roda JC Kerkrade - Willem II 0-1

El Willem II vio cómo el Almere City caía derrotado ese mismo día, por lo que los de Tilburg podían hacer un buen negocio en la cuarta jornada. Y así fue. A los 18 minutos, el Roda JC no logró despejar el balón y Nick Doodeman acabó empujándolo al fondo de la red: 0-1. En un partido por lo demás poco espectacular y con pocas ocasiones, el Willem II aguantó el tipo.

De Graafschap - Jong AZ 5-0

El De Graafschap tuvo una tarde bastante tranquila en el Vijverberg. Reuven Niemeijer fue el gran protagonista del equipo de los Superboeren. Ya en la primera parte puso el 1-0 en el marcador, pero tras la tarjeta roja a Rio Robbemond, el partido perdió toda su emoción. Niemeijer completó su hat-trick y también Stijn Bultman y Kyano Kwint aumentaron considerablemente el marcador: 5-0.

Vitesse - Jong Ajax 6-1

Adam Tahaui rompió el empate en el tiempo de descuento de la primera parte con un potente disparo desde cerca de la línea de fondo. Nino Zonneveld, que acababa de entrar en el campo, duplicó poco después la ventaja del Vitesse. Tras el descanso, Zonneveld volvió a marcar tras un magnífico taconazo de Naoufal Bannis. Tijn Peters recortó distancias para el Jong Ajax con un bonito y certero cabezazo. Sin embargo, no cundió el pánico en el Vitesse, donde Bannis remató con precisión tras un rápido ataque y Valon Zumberi y Mathijs Marschalk aumentaron el marcador hasta el 6-1.

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

Freddy Quispel adelantó al FC Emmen, tras una buena jugada preparatoria de su compañero en ataque, Romano Postema. De la nada, Jael Pawirodihardjo empató para el MVV Maastricht. Postema, máximo goleador de la Keuken Kampioen Divisie con 21 goles, restableció la ventaja del Emmen en el minuto 55. Poco después llegó un revés, ya que Quispel tuvo que abandonar el terreno de juego tras recibir una segunda tarjeta amarilla, y por tanto una roja, tras una dura entrada. A pesar de jugar con uno menos, el Emmen logró mantener su mínima ventaja hasta el final.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-1

Rafik El Arguioui adelantó al Jong FC Utrecht a los siete minutos. El TOP Oss se repuso y empató poco después del descanso, con Tijmen Wildeboer como autor del 1-1. El colista olió la sangre y se puso 2-1 a la hora de juego. Leonel Miguel remató de cabeza tras un saque de esquina. El equipo local siguió presionando y fue Mauresmo Hinoke quien acertó en el segundo palo. Victoria, pues, finalmente para el TOP Oss tras un comienzo difícil. Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

El VVV-Venlo comenzó con ímpetu, aunque Dean Zandbergen desperdició dos buenas ocasiones. Fue precisamente el Jong PSV quien abrió el marcador a los 52 minutos de juego. Un centro desde la derecha fue rematado de cabeza por Austyn Jones. El VVV lo intentó en los últimos compases en De Herdgang, pero los visitantes de Limburgo ya no pudieron evitar la derrota.