El AD es implacable: «¿Acaso el Ajax tiene un departamento de ojeadores? Solo uno de cada cuarenta fichajes es un acierto»

La política de fichajes del Ajax está fallando de forma estructural, según afirma Johan Inan en un análisis detallado publicado en el Algemeen Dagblad. Llega a esa conclusión a partir de un dato preocupante: de los cuatro grandes fichajes del verano pasado, ninguno fue titular en la última jornada contra el Feyenoord (1-1).

Se refiere a Oscar Gloukh, Kasper Dolberg, Ko Itakura y Raúl Moro. Este último incluso se marchó el invierno pasado al Osasuna. Según Inan, hay varias explicaciones para el fracaso de la política de fichajes del Ajax.

La primera es el nombramiento de directivos sin experiencia. «El Ajax puso las riendas en manos de candidatos que nunca antes habían confeccionado una plantilla equilibrada valorada en cientos de millones», señala Inan refiriéndose a Klaas-Jan Huntelaar, Gerry Hamstra, Sven Mislintat y Alex Kroes.

En total, bajo su dirección se ficharon cuarenta jugadores para el Ajax, de los cuales solo uno puede considerarse realmente un «acierto»: Jordan Henderson. Irónicamente, este fue una idea de Kelvin de Lang, quien asumió temporalmente las funciones de director técnico tras la salida de Mislintat y la ausencia de Huntelaar.

La inestabilidad administrativa también fue la causa del fracaso de la política del club. «La falta de visión, estructura, liderazgo y supervisión aumentó la probabilidad de actuaciones en solitario. Debido a los numerosos cambios en el núcleo técnico, nunca se vislumbró una línea clara en la política de fichajes. El club carecía de un plan de trabajo en forma de plan estratégico técnico, con un estilo de juego desglosado y perfiles específicos».

«Otro factor que los implicados señalan como importante para el fracaso de la política de fichajes es el dinero. En los dos primeros años, el Ajax podía derrocharlo, mientras que en los últimos años ha tenido que apretarse el cinturón», continúa el AD, que, por último, también considera que el papel de los entrenadores del Ajax fue un factor importante en la caída.

«En el Ajax, Steijn se quejaba de la política de fichajes solitaria de Mislintat, y Farioli no siempre estaba contento con los fichajes de Kroes y Beuker. Pero lo que todos esos años también han demostrado es que un entrenador que evalúe correctamente la plantilla puede limitar el número de fichajes fallidos. Bajo la dirección de Farioli, ninguno de los fichajes recientes resultó ser un fracaso».

«Edvardsen, que ahora apenas juega, dio resultados. Weghorst y Klaassen fueron auténticos tesoros, mientras que Josip Sutalo y Anton Gaaei, que bajo las órdenes de Steijn eran unos fracasados, de repente parecían fichajes acertados. El Ajax apenas consiguió el verano pasado cuatro jugadores de más de 10 millones de euros. Tres entrenadores no lograron que rindieran, en parte debido a las lesiones. ¿Tiene el Ajax un departamento de ojeadores? Se consultó más a unos que a otros».