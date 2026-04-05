El acuerdo está cerrado... Zidane cumple su sueño tras años de espera

Ha comenzado la cuenta atrás para el regreso de Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid, al mundo del entrenamiento a través de la selección francesa, un puesto con el que «Zizou» siempre ha soñado y por el que ha rechazado numerosas ofertas.

Se espera que Zidane suceda a Didier Deschamps, seleccionador de Francia, quien anunció su marcha de los «Bleus» hace varios meses, ya que el Mundial de 2026 será su última aparición con el equipo.

Informes anteriores revelaron los pasos que había dado el exentrenador del Real Madrid, y que su regreso a los banquillos, esta vez a través de la selección, era ya un hecho.

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Según ha informado este domingo el diario español «AS», Zidane «ha cerrado el acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol» para asumir el mando de la selección francesa tras la Copa del Mundo de 2026, tras cuatro años de ausencia de los banquillos tras su segunda etapa en el Real Madrid.

En las últimas semanas, Zidane recibió una oferta para volver de inmediato a entrenar a uno de los grandes clubes, pero su respuesta fue tajante, lo que obligó al club en cuestión a buscar otro entrenador, según «As».

El entrenador, que se alzó con tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, aclaró que su futuro ya está decidido y que el acuerdo que mantenía desde hacía tiempo con la Federación Francesa se ha hecho definitivo.

Durante su periodo alejado de los banquillos, Zidane recibió numerosas ofertas y su nombre se vinculó en repetidas ocasiones a un posible regreso al Real Madrid, el único club que ha entrenado a lo largo de su carrera, además del equipo filial.

A pesar de cierta tensión tras su marcha en 2021, su relación con la directiva del club blanco ha vuelto a la normalidad.

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En los últimos años, Zidane se ha centrado en seguir la trayectoria futbolística de sus hijos: Luca en el Granada, Theo en el Córdoba y Elías en el equipo juvenil del Real Betis, además de acudir habitualmente a los partidos del Real Madrid en el estadio «Santiago Bernabéu» desde un palco privado. También siguió de cerca los partidos de la selección argelina durante la Copa Africana de Naciones.

A pesar de la gran cantidad de ofertas que recibió, incluida una muy cuantiosa del Al-Hilal, además del interés del París Saint-Germain y del Chelsea, las opciones de Zidane eran limitadas y tenía las ideas claras: o entrenar a la selección francesa o volver al Real Madrid, sin plantearse ningún otro destino.