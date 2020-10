Consideran que España concedió ayudas ilegales al Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna

El abogado general da la razón a la Comisión Europea y considera que España concedió ayudas ilegales a cuatro clubes españoles

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a Bruselas y considera que España concedió ayudas ilegales al , FC , Athletic Cliub de Bilbao y Club Atlético . Así se ha pronunciado el italiano Giovanni Pitruzzella, que considera que nuestro país debe revisar, con urgencia, el régimen fiscal de sus clubes de fútbol. En el caso, el abogado propone anular la sentencia del Tribunal General que declara que el régimen fiscal de cuatro equipos de fútbol españoles no es una ayuda de Estado ilegal.

El caso tuvo su origen en 2016, cuando la Comisión Europea exigió al Real Madrid, al FC Barcelona, al Athletic y al Osasuna, devolver varios millones de euros por haber sido beneficiarios de privilegios fiscales, al ser tratados como entidades sin ánimo de lucro, pese a que en los clubes se consideran sociedades anónimas a efectos fiscales. Con la aprobación de la Ley 10/1990 del Deporte se obligó a todos los clubes deportivos profesionales españoles a reconvertirse en SAD. Sin embargo, los clubes deportivos profesionales que hubieran obtenido resultados económicos positivos podían optar por seguir funcionando bajo la forma de clubes deportivos.

A esta excepción se acogieron los cuatro clubs citados, Madrid, Barça, Athletic y Osasuna, que continuaron siendo personas jurídicas sin ánimo de lucro, beneficiándose de un tipo impositivo inferior al resto (un 5 %) durante "más de 20 años, sin una justificación objetiva", según la Comisión Europea. Es decir, que este régimen no era compatible con el mercado interior, por lo que ordenó a España que lo suprimiera y que recuperase con carácter inmediato y efectivo de los beneficiarios el importe de la ayuda otorgada.

Fútbol Club Barcelona y recurrieron contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, y el 26 de febrero de 2019, el Tribunal General (TGUE) dictó dos sentencias. En la primera, desestimó el recurso del Athletic Club; y en la segunda, se anuló la Decisión de la Comisión como consecuencia del recurso interpuesto por el Barça y avaló la ayuda pública concedida por España.

En la sentencia, dictada por el Trubunal General de la Unión Europea, se especificó que la Comisión no había acreditado de forma suficiente en la decisión controvertida que el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, considerado en su conjunto, era de tal naturaleza que colocaba a sus beneficiarios en una situación ventajosa que si hubieran operado como SAD. Además se condieró que la Comisión no podía afirmar que esa ventaja existía sin haber demostrado antes que la limitación de deducciones fiscales en una cuantía menos ventajosa para las entidades sin ánimo de lucro que para las SAD. Así, según el Tribunal, la Comisión debía haber solicitado información suficiente a ese respecto durante la investigación, y no lo hizo.

Pitruzzella señala que, en este caso, la Comisión calificó erróneamente de ayudas individuales las medidas de ejecución del régimen fiscal en cuestión. Cree que se trata de un régimen de ayudas, y no de ayudas individuales, de modo que, para determinar si concurrían todos los elementos constitutivos de una ayuda de Estado, la Comisión podía limitarse a estudiar las características generales del propio régimen fiscal, sin tener que examinar todos los casos los que se aplicaba.

El abogado general recuerda que para comprobar si concurren el requisito del concepto de ayuda de Estado y, en particular, el de la concesión de una ventaja, debe tomarse como punto de referencia el momento de la adopción del régimen fiscal en cuestión. Así, Pitruzzella estima que partiendo de un análisis referido al momento en que se estableció el régimen fiscal en cuestión no es posible determinar el alcance de las deducciones fiscales por reinversión de beneficios extraordinarios, de modo que tampoco puede saberse previamente si esas deducciones podrán compensar la ventaja derivada de la aplicación del tipo de gravamen preferente en todos los ejercicios fiscales.

Pitruzzella estima que partiendo de un análisis referido al momento en que se estableció el régimen fiscal en cuestión no es posible determinar el alcance de las deducciones fiscales por reinversión de beneficios extraordinarios. También subraya que la Comisión no estaba obligada a comprobar si, tomando en consideración la totalidad de los ejercicios fiscales en cuestión, la imposición total derivada de la aplicación del régimen fiscal excepcional había sido superior o inferior a la derivada de la aplicación del régimen general. Por último, se apunta que la Comisión no está obligada a tomar en consideración las referidas deducciones fiscales al determinar si había o no una ventaja.

El abogado propone anular la sentencia del Tribunal General y devolverle el asunto a Bruselas para que vuelva a pronunciarse sobre él, ya que cree que hay un error de derecho. Y aunque su opinión no es vinculante, considera que la Comisión Europea tenía razón y que España concedió ayudas ilegales al Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna