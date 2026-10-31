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Bundesliga
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Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
Eintracht Frankfurt
Hamburgo
Bundesliga

En la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt se enfrenta al Hamburgo SV. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde se puede ver en streaming?

El partido entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 17:30.

EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosUSA Network

Streaming en Alemania

DAZN

DAZN

Ver aquí

SPOX os cuenta en este artículo cómo podéis ver el partido de hoy en directo por televisión y streaming.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV se puede ver en directo en DAZN. La plataforma de streaming retransmite en directo todos los partidos de los domingos de la Bundesliga, así como el carrusel de partidos de los sábados.

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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV?

El Eintracht Frankfurt llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante el HSV en la Copa de Alemania. Antes, el Eintracht había perdido 0-1 a domicilio ante el Borussia Dortmund y ganado 1-0 al 1. FC Colonia. La derrota por 0-6 ante el RB Leipzig fue el punto más bajo de esta serie. En esos cinco partidos, el Frankfurt marcó doce goles y encajó ocho.

El Hamburger SV también acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-3 ante el Frankfurt en la Copa. Antes, el HSV había perdido 0-1 contra el Paderborn en la Bundesliga, pero previamente había sumado puntos con una victoria a domicilio por 1-0 en Stuttgart y un triunfo por 2-3 en Hoffenheim. En esos cinco encuentros, el Hamburgo marcó siete goles y encajó siete.

SGE

SGE - Formulario

EBS
W4-0
RBL
L6-0
KOE
W1-0
BVB
L1-0
HSV
W1-3
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
HSV

HSV - Formulario

FCK
W2-0
TSG
W2-3
VFB
W1-0
SCP
L1-0
SGE
L1-3
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: alineaciones

Eintracht Frankfurt contra Hamburgo alineaciones probables

4-4-2
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Formación
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
3-5-2
N. AtuboluN. AtuboluN. CollinsN. CollinsR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiY. EbnoutalibY. EbnoutalibJ. BurkardtJ. BurkardtD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesS. BornauwS. BornauwS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiD. WolfeD. WolfeA. GroenbaekA. GroenbaekM. MuheimM. MuheimT. MoffiT. MoffiA. Sambi LokongaA. Sambi Lokonga
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
4-4-2
Eintracht Frankfurt

Once inicial

Hamburgo

Manager

  • A. Huetter
  • M. Polzin

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: estado de forma

SGE

SGE - Formulario

EBS
W4-0
RBL
L6-0
KOE
W1-0
BVB
L1-0
HSV
W1-3
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
HSV

HSV - Formulario

FCK
W2-0
TSG
W2-3
VFB
W1-0
SCP
L1-0
SGE
L1-3
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Eintracht FrankfurtEmpateHamburgo
3
1
1
DFB-Pokal
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
F
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
F
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
F
10Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
7520256+1917
W
W
D
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
9
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
D
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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