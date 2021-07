El equipo Sub-23 de Luis de la Fuente debuta en los Juegos Olímpicos midiéndose a la selección africana para empezar a definir su grupo.

La Selección de España inicia un nuevo sueño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 . El equipo Sub-23 de Luis de la Fuente debuta midiéndose a Egipto para empezar a trabajar su clasificación en el grupo C del torneo de fútbol.

Egipto vs. Selección España en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de los Juegos Olímpicos Tokio 2021

Minuto a minuto

La Roja ya termina el calentamiento sobre el césped del estadio de Sapporo

🏟️ Un escenario imponente para un evento mágico.



Nuestros chicos encaran el túnel de vestuarios tras concluir el calentamiento.



🤗 Es hora de enfundarse la camiseta de España y recibir las últimas indicaciones de Luis de la Fuente.



¡NO QUEDA NADA! #Tokyo2020 #AlgoÚnico2020 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 22, 2021

Todo preparado ya para el debut de España, ¿cómo van esos nervios?

😍 ¡¡VESTUARIO LISTO!!



🙌🏻 En menos de 40 minutos debutamos en los #JuegosOlímpicos de #Tokio2020



💭 Nuestro sueño empieza hoy en Sapporo. #AlgoÚnico2020 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 22, 2021

Apuesta Luis de la Fuente por un once de gala en el que están los seis jugadores que disputaron la Eurocopa 2021 con la Absoluta hace sólo unas semanas y también alguno de los jugadores más mediáticos como son Ceballos, Asensio y Mikel Merino.

¡Ya conocemos el once de España! Once auténtica gala el que dispone Luis de la Fuente que forma con Unai Simón; Mingueza, Pau Torres, Eric García, Miranda; Mikel Mierino, Pedri, Ceballos; Dani Olmo, Asensio y Oyarzabal.

🚨 OFICIAL | ¡¡YA TENEMOS EL ONCE TITULAR!!



📋 Estos son los jugadores que saltarán de inicio al césped del Sapporo Dome en el debut de España en los #JuegosOlímpicos .



🙌🏻 ¡¡Estamos con vosotros, EQUIPO!! #Tokyo2020 #AlgoÚnico2020 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 22, 2021

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Ya están aquí los Juegos Olímpicos, la cita más esperada del mundo del deporte y la Selección Española Sub-23 inicia su sueño de volver a ganar la medalla de oro que ya se colgó en Barcelona en 1992 o al menos la de plata que ya consiguió en Sidney en el 2000.

La previa de Goal del Egipto vs. España de Juegos Olímpicos Tokio 2021

La Selección española Sub 23 vuelve a una de las grandes cita del mundo del fútbol tras clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y sueña con volver a ganar la medalla de oro que ya consiguió hace casi 30 años en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

La Roja consiguió clasificarse tras proclamarse campeona del Europeo Sub-21 de 2019 a las órdenes de Luis de la Fuente y con jugadores que brillaron especialmente como Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal o Fabián Ruiz.

Esta generación podrá disputar al completo el torneo, mientras que Luis de la Fuente podrá elegir a tres jugadores por encima de la edad marcada y jugadores como Sergio Ramos o Gerard Piqué habían mostrado su interés en participar pero finalmente no estarán.

En el caso contrario están Ferran Torres, Rodrigo Hernández, Borja Mayoral y Fabián Ruiz. En sus casos, son los clubes los que no permiten que sus jugadores acudan con su selección, y no jugarán los JJ.OO con España. La diferencia con los clubes españoles es que en España existe una ley que obliga a los clubes de La Liga y los equipos españoles a ceder a sus jugadores siempre que la RFEF les reclame, algo que no pasa en el extranjero.

Por ello, en Goal te traemos el calendario completo de la Selección de España en Tokio 2021, con todos sus partidos, fechas y horarios para ver dichos compromisos.

LISTA DE CONVOCADOS

Luis de la Fuente dio a conocer la convocatoria el 28 de junio. El técnico de la selección española dará los nombres de los 22 convocados para la cita olímpica el próximo lunes, y se desvelarán las incógnitas de los nombres que estarán presentes.

Porteros: Unai Simón, Álvaro Fernández y Álex Domínguez.

Defensas: Mingueza, Vallejo, Eric García, Miranda, Pau Torres, Óscar Gil.

Centrocampistas: Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mkel Merino, Carlos Soler, Pedri.

Delanteros: Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Rafa Mir, Javi Puado.

Apenas dos días después de dar la lista de convocados, el 30 de junio, se concentra la selección española en Benidorm, hasta el próximo 13 de julio, cuando la expedición viaje a Japón.

El debut en los JJOO se producirá el próximo 22 de julio ante Egipto, y apenas cinco días antes, el 17, España se verá las caras con Japón en un encuentro que servirá de preparación.

Qué partidos jugará España en los Juegos Olímpicos 2021

FECHA HORA PARTIDOS Y RESULTADOS 22/07/2021 09:30 Egipto vs. España 25/07/2021 12:30 Australia vs. España 28/07/2021 13:00 España vs. Argentina.

GRUPOS

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Japón Nueva Zelanda Egipto Brasil Sudáfrica Corea del Sur España Alemania México Honduras Argentina Costa de Marfil Francia Rumanía Australia Arabia Saudita

Tras el sorteo que tuvo lugar el 21 de abril los grupos se conformaron de esta forma dejando partidos más que interesantes.

EL FÚTBOL SERÁ SUB 24 EN TOKIO

La postergación de Tokio 2020 parecía que iba a dejar a algunos futbolistas por fuera del límite de edad, ya que el reglamento establece una edad límite de 23 años para participar. Sin embargo, la FIFA terminó con las especulaciones y, mediante un comunicado, confirmó que el límite de edad se extenderá y que, por lo tanto, podrán participar futbolistas de hasta 24 años inclusive . "Mantener los criterios de elegibilidad contemplados en un principio (jugadores nacidos el 01/01/1997 o en una fecha posterior y tres jugadores adicionales)" , informó el máximo organismo del fútbol.

CUÁNDO ES

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, exactamente un año después de la fecha original. Aún no se conocen las fechas oficiales para el torneo de fútbol, que no se llevará a cabo únicamente en la capital japonesa y tendrá varias sedes alrededor del país.

CÓMO FUNCIONA EL TORNEO

El torneo lo disputan 16 selecciones, repartidas en 4 grupos de 4 equipos que se enfrentan entre sí. Los dos primeros equipos de cada zona se clasifican para la fase de cuartos de final.

Los ganadores de esos cuatro partidos acceden a semifinales, los dos ganadores de las semifinales disputan la final y los dos perdedores el partido por la medalla de bronce. El ganador de la final recibe la medalla de oro y el perdedor, la de plata.

Los participantes se reparten así:

4 represantes de Europa (UEFA): España, Francia, Rumania y Alemania.

3 representantes de Asia (AFC): Arabia Saudita, Corea del Sur y Australia

3 representantes de África (CAF): Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica

2 representantes de Norteamérica (Concacaf): Honduras y México

2 representantes de Sudamérica (CONMEBOL): Argentina y Brasil

1 representante de Oceanía (OFC): Nueva Zelanda

1 equipo que participa como anfritrión: Japón

Finalmente, debido a la postergación a 2021, el torneo se disputará con selecciones Sub-24, pero cada equipo tendrá la posibilidad de convocar hasta tres futbolistas que superen esa edad.

¿Cuándo y dónde es el Egipto vs. Selección España de los Juegos Olímpicos Tokio 2021?

PARTIDO Egipto vs. España FECHA Jueves, 22 de julio ESTADIO Domo de Sapporo, Sapporo (Japón) HORARIO 09:30

¿Dónde ver el Egipto vs. Selección España de los Juegos Olímpicos Tokio 2021?

ZONA CANAL HORARIO España RTVE Play (web RTVE)

Eurosport Player 12:20

El encuentro, así las cosas, se podrá ver gratis por RTVE Play , la plataforma de contenidos de la televisión pública española. También se podrá ver por Eurosport Player.

Alineaciones del Egipto vs. España

España: Unai Simón; Mingueza, Pau Torres, Eric García, Miranda; Mikel Mierino, Pedri, Ceballos; Dani Olmo, Asensio, Oyarzabal.