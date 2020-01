Edwin Portillo denuncia a Metapán por falta de pagos

Al técnico le quedaron debiendo del torneo pasado.

Edwin Portillo fue cesado de su cargo como director técnico de Isidro Metapán y fue sustituido por Víctor Coreas, quien proviene de El Vencedor y espera llevar al equipo a la etapa de cuartos de final. Sin embargo, "el Bochinche" no salió bien y quedaron con pagos pendientes.

“No sé nada, no me han notificado nada, me dijeron que me depositaron en la Federación y cuando me mandaron a llamar en diciembre para firmar el finiquito, el monto que daban no era el que me debían”, dijo Edwin Portillo sobre la deuda.

“Cuando me salen con la mitad de un mes, cuando aún tengo contrato para seis meses... Todo mundo sabe que el contrato cuando uno no continúa (el pago) es un mes”, agregó en detalle el entrenador occidental.

Portillo espera pronto arreglar esta situación con el Isidro Metapán, para quedar desligado totalmente, tras fracasar en la campaña pasada.