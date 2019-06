Eduardo Vargas: "Le doy gracias a Rueda que me dio la confianza y me reencontré con el gol"

El delantero de Tigres, que marcó en su regreso a la Selección chilena, tuvo palabras para el técnico colombiano tras la victoria frente a Haití.

Este jueves, la Selección chilena reaccionó después de una deslucida primera parte y con goles de Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida, en el complemento, logró vencer por 2-1 a Haití en La Serena.

Tras el encuentro, el último ensayo previo a la , el delantero de Tigres -que se colocó a un tanto de Marcelo Salas en la lista de máximos anotadores históricos- no escondió su felicidad tras su retorno a La Roja después de más de un año.

“Estoy muy feliz por estar acá de nuevo en este proceso, lo extrañaba mucho. Le doy gracias a Rueda que me dio la confianza y me reencontré con el gol. Me dijo que haga lo que venía haciendo antes en la Selección", indicó en la transmisión de Chilevisión.

Por otra parte, habló sobre el principal dolor de cabeza en la era del técnico colombiano: la falta de finiquito. “Hay veces que a los delanteros no les sale el gol, para eso están los mediocampistas y volantes para ayudar”, enfatizó.

Eduardo Vargas, al acecho de Alexis Sánchez

En relación al juego contra los caribeños, Vargas admitió que las cosas se complicaron, especialmente en la primera fracción, sin embargo, resaltó que “siempre tuvimos la cabeza fría, salimos del primer tiempo y adentro hablamos que lo teníamos que revertir y salió”.

Mientras que el Chapa, quien se anotó la segunda conquista y posterior victoria del representativo nacional, también tuvo palabras para el DT caleño que registra cinco victorias en los 12 amistosos que ha disputado desde que asumió el mando de la Selección.

“El técnico me dio la oportunidad de demostrar, jugando todo el partido, y si bien hay detalles que tengo que mejorar estoy muy contento por aportar y marcar un gol. Ahora tenemos una copa que queremos defender”, aseguró el puntero de que completó los 90 minutos.

“Estoy contento de volver a la Selección, muy ilusionado por lo que viene. Creo que en líneas generales hicimos buenas cosas, quedan detalles por mejorar, pero las energías están”, cerró.

El artículo sigue a continuación

Los jugadores con más partidos en la Selección chilena

Este sábado el combinado nacional emprenderá rumbo a para disputar el certamen continental en el que está emparejado en el Grupo C junto a , y . Debutarán ante los nipones, el 17 de junio, en Sao Paulo.