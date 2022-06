Eduardo Berizzo: “Hay que pensar en el futuro y dejar atrás el caso de Byron Castillo"

El técnico de La Roja se pronunció tras el fallo de la FIFA que desestimó el reclamo de la ANFP en contra de Ecuador.

El técnico argentino Eduardo Berizzo afirmó este domingo que la Selección chilena debe "centrarse en el futuro" y "dejar atrás" el luego que la Comisión Disciplinaria del ente regulador desestimara los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"La FIFA habrá entendido que los argumentos eran a favor de Ecuador, que no había lugar al reclamo, y lo aceptamos", dijo el Toto al ser preguntado sobre este tema en una rueda de prensa virtual celebrada este domingo en la antesala al duelo por el tercer puesto de la Copa Kirin donde La Roja enfrentará a Ghana en el Panasonic Suita luego de perder ante Túnez en Noevir Kobe. "Ahora a pensar en el futuro y a dejar de pensar en este tema", señaló el exayudante de Marcelo Bielsa.

“El departamento legal verá eso, pero vivimos en el día a día pensando en el futuro y poniendo nuestras expectativas más allá del fallo o si se recurre. Debemos mirar hacia adelante", señaló. "Yo me enfoco en lo deportivo. Significaba ilusión ir a Qatar, pero mi mirada está en los partidos y desarrollar nuestro plan. Lo mejor es apartar este tema. Si podemos ir, obviamente que reaccionaremos a esa inmediatez, pero la mirada está puesta en un proceso más largo", declaró.

Respecto al cierre de la gira por Asia, el ex DT de Paraguay afirmó que "el objetivo el mismo que los dos partidos anteriores, introducir a un grupo de futbolistas nuevos y probar a jugadores jóvenes y hacer las cosas mejor que en los partidos anteriores".

“He venido a liderar un proceso de regeneramiento de futbolistas, hacerlos mejores y que la Selección los potencie. No vine a buscar resultados inmediatos. ¿De qué sirven si no hubiera innovado? El recambio generacional es necesario. El objetivo es ampliar la capacidad de captar futbolistas de mayor nivel”, sentenció.

Ecuador contrataca: Abogado de Byron Castillo demandará a la Federación chilena



El pasado viernes, la FIFA rechazó el reclamo de Chile en contra de Ecuador por el caso del jugador de la Tri a quien la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) acusaba de "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad", según lo recopilado por el abogado Eduardo Carlezzo.

No obstante, la discusión está lejos de cerrarse y se abre a otro escenario jurídico. Y es que el licenciado Andrés Holguín, junto al representante del futbolista, acordaron demandar a la Federación Nacional una vez finalizado el caso.

“Hemos hablado con estudios jurídicos para analizar hasta dónde queremos llegar, si queremos una sanción disciplinaria o un resarcimiento económico. El castigo sería por FIFA, mientras que la sanción pecuniaria podría ser por otro camino”, expresó el defensor del lateral.

Mientras que su agente, José Chamorro, entregó detalles de cómo este proceso le afectó al seleccionado de la Tricolor. "Ha habido mucho daño al jugador, al Barcelona por una transferencia. Había mercados europeos interesados y ellos esperaban una resolución", expresó en DIRECTV antes de que el jugador fuese anunciado como refuerzo del Club León de México el mismo día que se conociera la sentencia definitiva que confirmó a los de Gustavo Alfaro en Qatar 2022.

"Tengo una relación con el Grupo Pachuca, he trabajado toda mi carrera con ellos y confiaban en lo que les decía. Me dijeron ‘vamos para adelante porque el jugador nos gusta, tiene las condiciones para estar aquí y en cualquier liga'. Así que ahora vamos a México y seguiremos trabajando para que después del Mundial sea vendido a Europa", aseguró Chamorro.

Consignar que pese al revés en el intento por meterse en la justa asiática, el presidente Pablo Milad aseguró que Chile persistirá en la demanda por la presunta alineación indebida del futbolista, a quien se le atribuye ser colombiano de nacimiento. “Independiente de las fuertes pruebas que presentamos a través de nuestro abogado, el fallo no nos favoreció. Hay que esperar la fundamentación de éste, la cual orientará la apelación que haremos ante la Comisión Disciplinaria. Si no hay resolución favorable ahí, iremos al TAS, que es un proceso natural cuando no se acepta un fallo directo contra nuestra Federación y con pruebas muy elocuentes”, expuso en conferencia de prensa.