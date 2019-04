Edson Puch: "Estar en la Selección era un objetivo que quería cumplir desde que volví a Chile"

El volante de Universidad Católica destacó el llamado de Reinaldo Rueda al microciclo. Además, habló de la abultada victoria en el clásico ante la U.

El volante de Edson Puch vive días de gracia. El iquiqueño comanda el microciclo de Reinaldo Rueda en el complejo Juan Pinto Durán como preparación de la donde La Roja quedó emparejada en el Grupo C junto a , y .

Y en diálogo con Radio Cooperativa se refirió a su presencia. "Estar en la Selección era un objetivo que quería cumplir desde que volví a . El que decide es el técnico, pero si estoy acá es porque me considera. Estoy feliz porque es un objetivo cumplido, espero aportar al equipo para mantenerme aquí lo más que pueda", dijo Comando.

Además, reiteró que "me vine a Chile porque quería volver a la Selección, tengo muchas ganas de jugar la Copa América. Le insistí mucho a mi representante que quería volver a Chile. Discutimos porque él quería que me quedara allá porque no iba a ganar el mismo dinero. Pero tenía que sacrificar algo por lo que quería, que era ir a la Selección. Creo que fue una muy buena decisión volver a Chile", agregó.

Por otra parte, destacó el nivel de los Cruzados en la abultada victoria 4-0 en el clásico ante la U. "El equipo jugó bien desde el principio, sentí que fuimos muy superiores desde el minuto uno. Tuvimos muchas llegadas, podíamos haber convertido en el primer tiempo".

"Se hizo un partido casi perfecto en todas las lineas, eso nos llevó al triunfo y a ese resultado tan abultado", sentenció. Cabe recordar que con esta victoria, en San Carlos de Apoquindo, la escuadra franjeada se situó en la cima del Campeonato Nacional, mientras que los azules remataron como colistas culminada la octava fecha.