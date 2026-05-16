Edson Álvarez aviva los rumores sobre su posible fichaje por el Ajax

Edson Álvarez reafirmó su compromiso con el Ajax antes de la última jornada de la VriendenLoterij Eredivisie. El sábado publicó en Instagram imágenes de un gol suyo ante el sc Heerenveen, lo que alimenta las especulaciones sobre su regreso.

Hace semanas que su nombre suena en Ámsterdam: el jueves pasado acudió al Johan Cruijff ArenA para ver la derrota 1-2 ante el FC Utrecht, y los aficionados interpretaron su presencia como un posible regreso.

Según Voetbal International, es candidato a reforzar el equipo el próximo verano: Ajax busca un mediocentro desde la salida de Jordan Henderson y el mexicano aún goza de prestigio entre el cuerpo técnico.

El club ya intentó repatriarlo en verano de 2025 y en invierno de 2026, pero no hubo acuerdo. La incertidumbre en West Ham mantiene viva la opción.

A dos jornadas del final, West Ham, en zona de descenso, debe superar a Tottenham por dos puntos para mantenerse en la Premier. Si cae a la Championship, Ajax podría recuperar a Álvarez.

El centrocampista, con contrato en el West Ham hasta 2028 y cedido este curso al Fenerbaçe, podría salir el próximo verano. El Ajax lo sabe y vigila su situación.

Además, varios jugadores de la actual plantilla podrían salir: Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk y, según las últimas informaciones, Kian Fitz-Jim, quien ya no tendría un papel relevante en los planes del club.