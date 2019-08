Edgar Cruz explicó el motivo de su expulsión ante Limeño

Debido a esa tarjeta roja no podrá jugar este miércoles contra Alianza.

Edgar Cruz, delantero del Jocoro, recibió su primera tarjeta amarilla tras reclamar de forma airada al árbitro Vicente Ruíz, en la cual pedía tarjeta para un rival de Limeño, en el partido contra los santarroseños, disputado el domingo pasado en el estadio Ramón Flores Berríos. La segunda tarjeta, previo a la roja, fue porque el réferi consideró que fingió una falta.

En conversación con el periódico El Gráfico, el delantero comentó: “Fue por eso, le dije que por qué no amonestaba al otro jugador si había visto la falta y de respuesta me amonestó”.

Luego, sobre la expulsión, agregó: “Cuando me caí y veo que él viene corriendo hacia mí y me muestra la tarjeta amarilla le pregunto por qué me amonestaba y me dijo por simular una falta, luego me sacó la roja porque era la segunda amarilla que recibía”.