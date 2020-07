Eddie Hernández: "Mientras Vázquez esté en Motagua, yo no regreso"

Después de su mala experiencia en el fútbol de Arabia Saudita, el delantero quiere quedarse en Honduras y aseguró que no volvería al Ciclón Azul.

El jugador catracho de 29 años volvió hace unas semanas al país luego de su paso negativo por el Al-Ta´ee Saudi Club. Confirmó que le gustaría jugar en el Olimpia, equipo que dirige el argentino Pedro Troglio, y que hará todo lo posible por volver a estar convocado en la selección nacional de cara a las Eliminatorias Concacaf.

En una entrevista para Diario Diez contó lo que vivió en el país asiático: "Gracias a Dios estamos aquí. Fuera del país la vimos fea y por eso optamos por volver. Fuimos a varias embajadas para que nos ayuden porque no hay una de Honduras, al estar molestando y no tener una respuesta hace que todo se vuelva más complicado".

"Jugué diez partidos, después se paró todo por la pandemia y el club se desentendió. Hasta hoy solamente recibí el salario de enero. En el equipo había un brasileño, un nigeriano y yo, ninguno recibía respuesta por parte del club. Llegó un momento donde la federación se iba a encargar de los extranjeros y eso hizo que el club se desentendiera aún más" continuó.

Sobre el conflicto con Diego Vázquez explicó: "No quiero generar polémica, pero lo voy a dejar en claro una vez más. Mientras él este en Motagua, mi regreso no lo veo como una opción. Le tengo cariño al equipo y muy buena relación con los directivos, pero se que hay Diego para mucho rato y, por eso, mientras él esté, va a ser muy complicado mi regreso".

"Olimpia es mi primera opción, vamos a esperar para ver si ellos quieren contar conmigo" dijo sobre su ex club. "No he tenido la oportunidad de trabajar con el profe Coito, ojalá cuando vuelva el fútbol pueda estar en la Selección. Me faltan varios años de carrera y mínimo quiero estar uno más acá porque busco ser llamado por la Selección" manifestó sobre su futuro.