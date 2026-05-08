Echteld está muy agradecido a una persona tras firmar su nuevo contrato con el AZ

Leeroy Echteld será el entrenador del AZ las dos próximas temporadas, anunció el club este viernes. El técnico, reciente campeón de la Eurojackpot KNVB Beker, se muestra agradecido al club de Alkmaar.

En declaraciones a De Telegraaf, el técnico explica así su fichaje: «Han valorado mi trabajo a lo largo del tiempo y la forma en que ganamos la final de la Copa».

Tras ganar la copa, el capitán Jordy Clasie fue claro: Echteld debe quedarse. «Cuando un jugador así lo dice, es evidente que te apoya. Me sentó bien. Eso es lo que uno quiere como entrenador», afirma el técnico de 57 años, que siempre ha soñado con seguir al mando en Alkmaar. «Seguíamos en liza en tres frentes, fue una auténtica montaña rusa».

Echteld ha conversado con el director general Merijn Zeeman y con Niels van Duinen, quien asumirá la dirección técnica el 1 de junio. También agradece a Max Huiberts, responsable técnico durante diez años, por su respaldo.

Para Echteld está claro que jugadores y cuerpo técnico han formado un grupo muy unido: «Hemos hecho un buen trabajo y eso debe permitirnos seguir adelante».

Por último, recuerda a quienes le influyeron: «Gracias a Advocaat, me formé en el Haarlem a los diecisiete años; su pasión era incomparable».

También se escuchan elogios hacia Willem van Hanegem. «Aprendí mucho de Willem, aunque lo entendí después. En nuestras conversaciones no siempre le seguía, pero luego capté su esencia. Era muy profundo y eso me ayudó después», afirma el héroe de la copa del AZ.