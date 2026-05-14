El Dynamo Dresden es uno de los clubes con más tradición de Alemania. Tras quedar eliminado de la Copa DFB, el SGD sigue compitiendo esta temporada en la 2.ª Bundesliga.

Aquí encontrarás dónde ver sus partidos en TV y streaming.

¿Quién emite los partidos del SGD en TV y streaming?

Ver al Dynamo Dresden en la 2.ª Bundesliga en directo por televisión y streaming

Sky transmite todos los encuentros, incluidos los del Dynamo Dresden, en directo por TV y en streaming a través de WOW o la app SkyGO.

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Esta temporada, la 2.ª Bundesliga se verá en directo y gratis en abierto. RTL o NITRO emitirán el partido estrella del sábado por la noche. Además, habrá encuentros seleccionados en la multipantalla. También puedes verlos en streaming mediante el servicio de pago RTL+.

Dynamo Dresden: toda la información sobre la retransmisión. ¿Quién emite los partidos del SGD en TV y streaming? Marcador en directo en SPOX.

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