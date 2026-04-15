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Dynamo Dresden FankurveGetty Images
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Dynamo Dresden: toda la información sobre la retransmisión, de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del SGD en directo por televisión y en streaming?

Dynamo Dresden
Bundesliga II

El Dynamo Dresden, equipo de larga tradición, juega esta temporada en la 2.ª Bundesliga. SPOX te dice dónde ver sus partidos en directo por TV y en streaming.

El Dynamo Dresden es uno de los clubes con más tradición de Alemania. Tras quedar eliminado de la Copa DFB, el SGD sigue compitiendo esta temporada en la 2.ª Bundesliga.

Aquí encontrarás dónde ver sus partidos en TV y en streaming.

¿Quién emite los partidos del SGD en TV y streaming?

Ver al Dynamo Dresden de la 2.ª Bundesliga en directo por televisión y streaming

Sky transmite todos los encuentros, incluidos los del Dynamo Dresden, en directo por TV y en streaming a través de WOW o la app SkyGO.

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Dynamo Dresden v 1. FC Kaiserslautern - Second Bundesliga Playoffs Leg TwoGetty Images

Bundesliga II
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Esta temporada, la 2.ª Bundesliga se verá en directo y gratis en abierto. RTL o NITRO emitirán el partido estrella del sábado por la noche. Otros encuentros se ofrecerán en diferido. También puedes verlos por streaming de pago en RTL+.

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Dynamo Dresden: toda la información sobre la retransmisión en un vistazo: ¿Quién emite los partidos del SGD en directo por TV y streaming? Marcador en directo en SPOX

SPOX te ofrece los partidos seleccionados de la 2.ª Bundesliga en detallados marcadores en directo. En nuestra página de inicio encontrarás los marcadores en directo de los encuentros.  

Dynamo Dresden: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del SGD en directo por televisión y en streaming?

Fundación12 de abril de 1953 
Campeonatos de la 3.ª Liga: 22
Títulos de la Copa Regional3
Campeonato de la RDA8
Títulos de la Copa de la RDA7
Jugador con más partidosHans-Uwe Pilz (322 partidos)
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