El Dynamo Dresden es uno de los clubes con más tradición de Alemania. Tras quedar eliminado de la Copa DFB, el SGD sigue compitiendo esta temporada en la 2.ª Bundesliga.

Aquí encontrarás dónde ver sus partidos en TV y en streaming.

Dynamo Dresden, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del SGD en directo por televisión y streaming?

Ver al Dynamo Dresden de la 2.ª Bundesliga en directo por televisión y streaming

Sky transmite todos los encuentros, incluidos los del Dynamo Dresden, en directo por TV y en streaming a través de WOW o la app SkyGO.

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Esta temporada, la 2.ª Bundesliga se verá en directo y gratis en RTL o NITRO, que emitirán el partido estrella del sábado por la noche. Otros encuentros se ofrecerán en diferido. También puedes verlos por streaming de pago en RTL+.

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Dynamo Dresden: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del SGD en directo por televisión y en streaming?