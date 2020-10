Duván Zapata se apuntó al lado de Messi en el equipo de la semana en la Champions League

Un arranque impresionante y a la altura de lo que viene haciendo el club de Bérgamo en los últimos tiempos, así fue el contundente debut en la , comandado por un colombiano que viene siendo la máxima figura del equipo gracias a sus goles.

Duván Zapata no solo marcó el gol que abrió el marcador en la visita al Midtjylland, también asistió al Papu Gómez para ampliar la ventaja y metió un violento remate que el arquero rival no logró contener, dejando vivo un balón que supo capitalizar su compatriota Luis Muriel para decretar el 0-3.

Actuación redonda en la competencia de clubes más seguida en el mundo y que le valió estar a lado de figuras como Lio Messi del en el XI ideal de la UEFA durante la primera jornada de la Champions League.

✨ Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!



