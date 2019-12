¿Se pierde Duván Zapata lo que queda de 2019?

El delantero colombiano sigue en España adelantando la recuperación de su lesión muscular y se perderá el último duelo de Champions League.

El regreso de Duván Zapata a los campos no será este miércoles ante el Shakhtar en el duelo crucial del por , como se venía especulando la semana pasada en . Si bien el ex había evolucionado bien de su lesión en el aductor derecho y ya estaba haciendo fútbol en los entrenamientos, lo cierto es que todavía no se siente con la confianza suficiente para volver a la competencia oficial.

Es por ello que el ariete cafetero tuvo que volver a Sevilla, España, para continuar con el tratamiento especial al que se sometió días pasados buscando una recuperación más rápida, sin embargo, en Italia ahora apuntan a que no estará listo hasta 2020, perdiéndose los últimos tres partidos de Atalanta en 2019, incluyendo el último de la fase de grupos de Champions, los otros dos son ante y Milan.

La recuperación de Duván ha tardado un poco más de lo esperado, en principio se habló de un par de semanas, pero ya van casi dos meses desde que sufrió la lesión de primer grado en el aductor derecho jugando con la Selección .

El del este miércoles es un duelo de vital importancia para Atalanta, que es último en el Grupo C con apenas 4 puntos, pero aún tiene chance de meterse en octavos de final. Para lograrlo necesita vencer en al Shakhtar (segundo con 6 puntos) y que (tercero con 5) no le gane al líder (11 pts).

Si el cuadro italiano gana, pero también lo hace el Dinamo quedará tercero y se quedará con el premio de consolación de la fase de grupos de la Champions League: la clasificación a la .