Dustin Corea no piensa en la Selección de El Salvador

El delantero prefiere enfocarse en su nuevo equipo, el Mixco de Guatemala.

Dustin Corea debutó con un gol ante el Municipal de Jaime Alas el fin de semana pasado, en la Primera División guatemalteca. El "Fantasma" tuvo un debut soñado y ahora solo quiere ayudar al equipo a salir de los últimos puestos y salvarlo del descenso, y desde el domingo pasado empezó a ejecutar esa misión, ya que con su anotación el equipo salió del último lugar de la tabla.

En declaraciones al programa radial “Los Provocadores”, Corea expresó: “No pensé que iba a venir directo a jugar y a meter gol. La noche anterior no soñé eso, pero feliz”. Además señaló que en el Mixco juega de nueve y sus compañeros son los que lo buscan para habilitarlo con balones, por lo tanto, no tiene la necesidad de ir al choque directo.

Sobre la posibilidad de volver a la Selección de El Salvador mencionó: “No te quiero contestar como futbolista porque es la misma respuesta de todos, pero si se da bienvenida sea. En lo personal me gusta ir a la Selección, y si no se da no es el fin del mundo... Primero veo mi futuro, lo que me conviene. Si la Selección viene, bienvenida, pero ahorita no estoy con eso en la mente que necesito volver”.