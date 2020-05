Dustin Corea: “Las emociones que he sentido con la camiseta de FAS es difícil de sentirlas con otra”

El delantero le hace un guiño al cuadro felino.

Dustin Corea siempre tiene en su corazón al FAS. El delantero estadounidense, de padres salvadoreños, le tiene cariño al cuadro occidental, equipo donde ya jugó en el pasado y hoy parece que le hace un guiño para volver. Sin embargo, por el momento tiene contrato con el Mixco, de la Liga Nacional de Guatemala.

“La verdad no sé si podría verme jugar en otro equipo que no sea FAS, es difícil decidir o decir que sí, las emociones que he sentido con la camiseta de FAS es difícil de sentirlas con otra camiseta, sería de pensarla bien, de El Salvador sí he recibido ofertas, de FAS no he recibido nada claro”, dijo Corea en conversación con “El Gráfico”.

“Si FAS me ofrece jugar en otro puesto al que muchos me ofrecen podríamos sentarnos a platicar, sé que el profesor (Jorge) Rodríguez tiene muchas maneras de jugar, lo importante a futuro si en verdad hay interés en mi fútbol es sentarnos, platicar y buscar un acuerdo donde me pueda mover en la delantera que es mi fuerte”, agregó el "Fanstama", quien está en , tras el parón que sufrió el fútbol de Guatemala.