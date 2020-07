Dustin Corea: “A mis 28 años, lo mejor para mí es seguir jugando en el extranjero”

El nuevo delantero del Xelajú habló de su cambio de equipo en Guatemala.

Dustin Corea dejó el Deportivo Mixco, noticia que anunció a inicio de esta semana, pero extraoficialmente se conoció que iba a jugar en el Xelajú, uno de los históricos de la Primera División de Guatemala. En las últimas horas se hizo oficial su llegada a ese equipo.



En declaraciones a “El Gráfico”, Corea dijo: “A mis 28 años, lo mejor para mí es seguir jugando en el extranjero, no porque la de El Salvador no sea buena liga. Es que creo que me puedo expresar mejor futbolísticamente en Guatemala. La gente de ahí, no solo de Mixco, sino que también de otros equipos me ha expresado un cariño, les gusta cómo juego”.



Y agregó: “He vuelto a jugar como delantero. Ese cambio de posición en los equipos ha sido clave para poder volver a la selección. Desde niño he sido delantero, tengo el hambre de gol, llevo el gol entre ceja y ceja. Ese cambio me llevó de nuevo a la selección”.