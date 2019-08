Duros cuestionamientos en Cerro Porteño hacia el VAR y a Carrillo

Desde Russo, pasando por los jugadores y los dirigentes, todo el entorno del Ciclón paraguayo criticó al arbitraje, tras el partido en el Monumental.

En Cerro Porteño dispararon con munición gruesa contra el trabajo del árbitro peruano Víctor Carrillo y la intervención del VAR en la jugada que derivó en la sanción de la pena máxima en el arranque del juego.

"Me voy con bronca porque para mí el penal no fue. Me metieron un codazo y dos minutos después a Patiño le cobran una falta igual", fue la queja que lanzó el delantero Joaquín Larrivey, protagonista de la acción que terminó con el primer penal a favor de River.

El artículo sigue a continuación

"No sé aún qué cobró en el primer penal. El partido se condiciona. A mi criterio no sé qué cobró”, dijo a su vez el Gerente Deportivo, Roberto Nanni.

"Las confusiones con el VAR pasan siempre en el mismo lugar", disparó el entrenador Miguel Ángel Russo, quien también reconoció la superioridad de River en el desarrollo del encuentro.

Cerro Porteño se fue del Monumental con un 0-2 y mucha calentura. La vuelta será la semana próxima, en el estadio ‘La Nueva Olla’ de Asunción.