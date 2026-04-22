Duro golpe para Alemania: un internacional con 59 partidos a sus espaldas se perderá el Mundial por lesión

Serge Gnabry se pierde el Mundial 2026. El delantero del Bayern de Múnich lo confirmó en redes sociales.

Un día antes de la final del Bayern contra el VfB Stuttgart, el 19 de abril, sufrió una lesión en la ingle en el entrenamiento.

El club lo descartó para el resto de la temporada, pero aún había esperanzas de que el delantero de 30 años llegara al Mundial. Ahora se confirma que no será así.

«Los últimos días han sido duros», reconoce en Instagram. «Aún quedan muchos partidos con el Bayern tras ganar la Bundesliga, pero mi Mundial se esfuma».

«En cuanto al sueño del Mundial con la selección alemana: por desgracia, para mí se ha acabado. Al igual que el resto del país, animaré a los chicos desde casa».

«Ahora debo concentrarme en recuperarme y prepararme para la próxima temporada. Gracias por todos los mensajes», concluye.

Gnabry es un fijo para el seleccionador Julian Nagelsmann, que le alineó tanto contra Suiza como contra Ghana en la última convocatoria. Ante los suizos, el atacante, con 59 partidos y 26 goles, marcó un gol y dio una asistencia.