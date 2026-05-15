Driessen menciona a un exjugador del Feyenoord en el Liverpool de Arne Slot

Lutsharel Geertruida dejará el Sunderland al acabar la temporada; el club inglés lo tiene cedido por el RB Leipzig. Parece que tampoco tiene futuro en el conjunto alemán, así que el exjugador del Feyenoord se encuentra en una encrucijada en su carrera.

Valentín Driessen, en Kick-Off de De Telegraaf, menciona a Liverpool como posible destino. «Arne Slot lo quería, pues Geertruida puede jugar en varias posiciones».

Y añade: «Le costó encajar en Leipzig y ahora en Sunderland. Esos no son los mejores equipos del mundo, y Liverpool está un peldaño más arriba. ¿Podrá con ello?».

“Con un entrenador como Slot, con quien ya trabajó en el Feyenoord, podría funcionar. Ojalá le vaya bien, porque tiene calidad”, añade Driessen, que no lo descarta para la élite.

El Sunderland tiene una opción de compra de 23 millones de euros, pero no la ejercerá. El defensa, de 25 años, ha jugado 29 partidos esta temporada, quince como titular.

Según The Sunderland Echo, el club no lo fichará porque no es titular indiscutible: Nordi Mukiele ocupa el lateral derecho y Geertruida actúa como central.

Según la prensa inglesa, Aston Villa, Everton, Tottenham, Crystal Palace y Leeds lo vigilan.