Drenthe recuerda su paso por el Madrid: "Robinho convirtió su sótano en un miniclub nocturno"

El actual jugador del Sparta de Rotterdam repasó su pasado blanco y aseguró que pudo haber fichado por el Barcelona de Laporta.

Royston Drenthe, ex jugador del y actualmente militando en las filas del Sparta de Rotterdam, concedió una entrevista a FourFourTwo en la que repasó distintos temas que hacen a su pasado en el club blanco, asegurando que antes de fichar por los capitalinos había hablado con el de Joan Laporta.

"Escuché que 16 clubes estaban interesados en mí. Hablé con el presidente de Barcelona, Laporta, y con Mijatovic, director deportivo del Real Madrid. Sentía como si hubiera conocido a casi todos los directivos de alto rango de todos los clubes. La mayoría de ellos me ofrecieron un contrato de cinco años con más o menos las mismas condiciones. Tan pronto como supe que el Real Madrid estaba interesado, decidí hacerlo", dijo sobre su fichaje por el Madrid en 2007. "Cuando era niño, estaba fascinado por todo lo que rodeaba al Madrid. El glamour que rodea al club, como se ve en la película Goal!, era algo de lo que realmente quería formar parte".

Además, reveló una intimidad de la vida del brasileño Robinho, uno de sus compañeros de vestuario. "Inmediatamente me sentí como en casa. Todos me dieron una cálida bienvenida. Guti se portó genial conmigo de inmediato, y él era un 'hombre' del Madrid, una leyenda. Desarrollé un buen vínculo con Robinho poco después de mi llegada. A veces iba a su casa, donde había convertido su sótano en un miniclub nocturno".

Drenthe recordó que estar en el Real Madrid "era simplemente magia. Tuvimos muy buenos jugadores con la combinación adecuada de experiencia y juventud, desde Ruud van Nistelrooy, Guti y Raúl hasta jóvenes como yo, Higuaín, Gago y Marcelo. Se hizo clic al instante. En esa situación, un entrenador no tiene mucho que hacer".

Sobre la temporada 2009-10, comentó: "Aquel año me podía comer a los rivales. Pensaba que jugaría todos los partidos. No había ninguna razón para sacarme del equipo, pero la pizarra decía que Marcelo también tenía que jugar, y después de eso nos turnamos. (Jorge) Valdano, el director deportivo, probablemente estaba más emocionado con Marcelo".

En cuanto a la llegada de José Mourinho en 2010 señaló: "Mourinho me dijo que me darían minutos, pero al final dijo que Valdano había dicho que sería mejor para mí salir cedido. Le mencioné a Valdano lo que Mourinho me había dicho, pero se tomó la decisión. Tuve que ser cedido".

Sobre su salida del Real Madrid en 2012, dijo que "hubo bastante interés de otros clubes, pero el Madrid todavía estaba en mi cabeza y era difícil dejarlo, comparaba a todos los otros equipos con ellos. Lo tenía todo en Madrid, incluida mi casa. Fue difícil dejarlo atrás".