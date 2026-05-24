Drama total para la Juventus: se queda sin pase para la Champions tras un derbi local que se le fue de las manos

La Juventus cerró la Serie A con un decepcionante empate 2-2 ante el Torino en el Derby della Mole. Desperdició una ventaja de dos goles y se quedó sin opciones de Liga de Campeones. Terminó sexta y jugará la Europa League.

El derbi, tenso y caótico, retrasó su inicio más de una hora por graves enfrentamientos entre aficionados fuera del estadio. Un seguidor de la Juventus sufrió un fuerte golpe en la cabeza, fue operado de urgencia y ya está fuera de peligro.

Además, durante el calentamiento, un grupo de ultras se acercó a los jugadores para pedirles que no jugaran, pero finalmente el partido se disputó. Teun Koopmeiners entró al campo en el minuto 70.

Sobre el campo, la Juventus dominó gran parte del encuentro gracias a los dos goles de Dusan Vlahović, que puso el 0-2.

Sin embargo, el Torino no se rindió y, tras la hora de juego, Cesare Casadei recortó distancias de cabeza. El gol animó a los locales, que apretaron en busca del empate.

Los locales apretaron aún más y, a seis minutos del final, Che Adams igualó el marcador y desató la locura en las gradas.

Por el retraso, se conocían los demás resultados antes del final. Así, la Juventus ya sabía que la clasificación a la Liga de Campeones era imposible. Ni siquiera una victoria le habría servido, pues los resultados ajenos no ayudaron. El partido terminó 2-2.