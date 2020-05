Dos besos polémicos en la Bundesliga generan debate: Cesc y Falcao se pronuncian

En dos encuentros de la liga alemana, en la vuelta del fútbol, hubo dos celebraciones con beso entre compañeros en las mejillas, algo desaconsejado.

Volvió el fútbol en la Bundesliga., pero no tal y como lo conocíamos y nos dejó imágenes insólitas a las que tendremos que ir acostumbrándonos. Fue común en la vuelta de la el ver a los jugadores no celebrar los goles abrazándose, chocando las manos y de otros modos tradicionales en el fútbol antes del coronavirus. Pero hubo dos encuentro, el Eintracht de Frankfurt-Gladbach y el Hoffenhein-Hertha donde a uno de sus jugadores se le olvidó el protocolo de la liga alemana y celebró el tanto de su compañero con un beso en la mejilla.

Es lo que le pasó a Marcus Thuram, futbolista del Borussia, quien se volvió loco de alegría tras marcar el segundo tanto para su equipo y si en un principio bromeaba con sus compañeros, que se acercaron a felicitarle, pero sin tocarse, acabó dando un beso a Strobl, algo prohibido y que ha levantado ampollas.

-Bundesliga: No se toquen al celebrar.

-Thuram: Pues toma beso.#VolverEsGanar pic.twitter.com/sOXvdZaEyK — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 16, 2020

Algo parecido sucedió en el encuentro entre el Hoffenheim y el Hertha cuando Boyata besó a su compañero Grujic también en la mejilla para celebrar el primer tanto del equipo tras un desgraciado remate contra su portería de Akpoguma.

Su técnico, el mítico Bruno Labbadia, quitaba hierro al asunto al pedir comprensión: “Espero que la gente lo entienda. Reprimirse en una celebración es simplemente una indicación. Hemos dado seis veces negativo en los test por coronavirus, la última ayer (24h antes del partido). Las emociones forman también parte del juego, si no no necesitamos jugar”.

Cesc y Falcao cuestionan

Esta norma de la Bundesliga sobre la recomendación de no tocarse en la celebración de los goles, probablemente para mandar un ejemplo al resto de la sociedad, ha suscitado polémica y tanto Cesc como Falcao la han cuestionado.

El español, activo en redes sociales, lanzó un mensaje de ironía que decía: “You can’t celebrate goals together? Didn’t know this one” (¿No puedes celebrar los goles juntos? No sabía) y acabó comparando el partido con un entrenamiento, preguntándose además cómo es posible que el sorteo de campos se celebre con tres metros de distancia entre capitanes si acto seguido van a mantener contacto.

You can’t celebrate goals together? Didn’t know this one. 🙈 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 16, 2020

Más contundente fue Falcao en su crítica a estas medidas de actuación. Colgó un tuit en el que decía: “Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos”.