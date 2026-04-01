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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dos bajas de un solo golpe... El Al-Ahli de Yeda pierde a su jugador profesional ante el Damak

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
V. Edoa
Arabia Saudita
Francia

El club saudí recibe un nuevo revés antes del esperado partido

Se ha confirmado la baja del jugador del Al-Ahli de Yeda para el partido contra el Damac en la Liga Roshen de Arabia Saudí, tras la lesión que sufrió recientemente.

El Al-Ahli recibirá al Damac el próximo sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Saudí Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que Valentin Atangana, centrocampista del Al-Ahli, se perderá el próximo partido contra el Damac debido a la lesión que sufrió con la selección francesa sub-21.

Atangana sufrió una lesión en la articulación de la pierna el pasado lunes, tras una entrada de uno de sus compañeros durante los entrenamientos de la selección francesa sub-21.

El periódico señaló que el centrocampista francés se sometió el miércoles a pruebas de imagen y exámenes médicos, que confirmaron que sufría una fuerte contusión en la pierna, además de un desgarro en la articulación.

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Atangana seguirá un programa intensivo de tratamiento y rehabilitación durante los próximos días, y su regreso a los entrenamientos se determinará en función de su respuesta a las sesiones terapéuticas.

El jugador de 20 años es uno de los más destacados del Al-Ahli en la presente temporada, ya que ha disputado 29 partidos desde el inicio de la misma, en los que ha marcado 5 goles.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 62 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y a 2 puntos del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.

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