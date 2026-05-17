Eredivisie - Eredivisie Philips Stadion

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Retransmisión del PSV - FC Twente: canal de televisión y streaming en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

PSV: Bajas: R. van Bommel (lesión). Sin sancionados. Once previsto: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernández, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

El FC Twente no podrá contar con M. Hilgers, lesionado; no tiene sancionados. Su posible once: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Cualquier cambio se confirmará justo antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 7 R. van Bommel Lesiones y suspensiones 2 M. Hilgers

Estado de forma reciente

El PSV cerró sus últimos cinco partidos de la Eredivisie con cuatro victorias y un empate. En el más reciente venció 1-4 al Go Ahead Eagles el 10 de mayo. Antes derrotó 6-1 al PEC Zwolle, 4-3 al FC Utrecht y 0-2 al Sparta. Solo cedió un empate 2-2 ante el Ajax. En total, marcó diecisiete goles y encajó ocho.

El FC Twente, por su parte, consiguió dos triunfos y dos empates en ese lapso. Su último encuentro terminó 4-0 sobre el Sparta el 10 de mayo, mientras que antes igualó 2-2 con el AZ y 1-1 con el NEC. También venció al FC Volendam (2-1) y, a domicilio, al Ajax (1-2). Marcó diez goles y dejó su portería a cero en una ocasión.

Enfrentamientos directos

El último duelo se disputó el 17 de agosto de 2025: el PSV venció 0-2 al FC Twente en la Eredivisie. Antes, en abril de 2025, también ganó 1-3 en Enschede. En los últimos cinco duelos, el PSV ha ganado cuatro: 6-1 en casa en diciembre de 2024 y 3-1 en la Copa KNVB en enero de 2024. El FC Twente no ha sumado ningún triunfo en ese periodo.

Clasificación

En la Eredivisie, el PSV lidera la tabla y el FC Twente es tercero.