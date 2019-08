Dónde ver Once Caldas - América de Cali, por la Liga Águila 2019-II: cómo ver online por internet o por TV

La Mecha defiende el liderato en su visita al Palogrande, una plaza complicada donde le espera un rival que está obligado a sumar de a tres.

llega renovado al segundo semestre de la Liga Águila y obligado a pelear el título para conquistar a una hinchada que espera una nueva alegría después de varios años. En la novena fecha medirá fuerzas ante , un rival que le ha dado varios dolores de cabeza en el pasado reciente, pues el que lo eliminó de la Copa .

En Goal también podrá seguir el minuto a minuto, en tiempo real con todos los detalles del compromiso, haciendo clic AQUÍ .

Toda la información del partido y las opciones para seguirlo en vivo por televisión y online en internet.

¿CUÁNDO ES?

El partido Once Caldas vs. América de Cali Fecha Sábado 31 de agosto Estadio Palogrande, Manizales Hora 17:00 p.m. (Hora de Colombia)

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido tendrá la transmisión por televisión abierta a través de RCN desde las 17:00 (hora de Colombia). En la plataforma de internet de RCN Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. Las aplicaciones son compatibles para dispositivos Android e iOS.

NOTICIAS, NÓMINAS Y MÁS

AMÉRICA DE CALI

La Mecha quiere que su liderato no sea algo pasajero, que estar en lo más alto del torneo colombiano dure, y mucho. Por eso Alexandre Guimaraes, entrenador del cuadro escarlata, tiene claro que sumar en Manizales, ante Once Caldas es vital para seguir en la buena racha y no perder el impulso de una institución que en los últimos años ha tratado de recuperar la gloria del pasado.

"Hay que seguir por esa línea ganadores y tratar de defendernos bien para tener la comodidad y la tranquilidad de atacar sin presiones”, dijo Guimaraes antes de viajar a Manizales.

Posible titular: Neto Volpi; Juan Zuluaga, Marlon Torres, Juan Segovia, Héctor Quiñones; Rafael Carrascal, Cristian Álvarez, Carlos Sierra; Matías Pisano,Yesus Cabrera: Jeison Medina.

ONCE CALDAS

El cuadro blanco tiene las estadísticas a su favor, pues no ha perdido las últimas veces que ha recibido al rojo en el estadio Palogrande. De hecho, ha marcado 14 goles y apenas recibió tres en lo que es una muestra de que a América le cuesta jugar en la capital caldense. Además tiene una seguidilla de seis partidos sin conocer la derrota.

Posible titular: Gerardo Ortíz; Dieg Peralta, Andrés Correa, Carlos Pájaro, David Gómez; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez, Javier Reina; Kevin Londoño, Johan Carbonero, David Lemos.

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

AMÉRICA DE CALI

Últimos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA Santa Fe 1-2 América de Cali Liga Águila 21/08/2019 América de Cali 1-0 Liga Águila 25/08/2019

Próximos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA América - Liga Águila 9/09/2019 Jaguares - América de Cali Liga Águila 15/09/2019

DEPORTES TOLIMA

Últimos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA Junior 0-1 Once Caldas Liga Águila 21/08/2019 Once Caldas 2-3 Medellín Copa Águila 28/08/2019

Próximos partidos