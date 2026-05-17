Premier League - Premier League St James' Park

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Retransmisión del Newcastle United - West Ham United: canal de televisión y opciones de streaming.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

El Newcastle no podrá contar con Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth por lesión. No hay sancionados. Alineación prevista: Pope; Thiaw, Hall, Burn, Botman; Guimarães, Woltemade, Ramsey, Tonali; Barnes, Osula.

El West Ham viaja al noreste de Inglaterra sin el portero Lukasz Fabianski ni Adama Traoré, ambos lesionados. No hay sancionados. Once previsto: Hermansen; Disasi, Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka; Souček, Fernandes; Summerville, Bowen, Pablo; Castellanos. Más actualizaciones pronto.

Estado de forma reciente

El Newcastle vive una recta final de temporada complicada: en sus últimos cinco partidos de la Premier League ha sumado solo una victoria (3-1 ante el Brighton) y ha sufrido tres derrotas. El último encuentro acabó 1-1 ante el Nottingham Forest, y en esos cinco partidos encajó ocho goles, lo que refleja su fragilidad defensiva.

El West Ham, aunque irregular, ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros, incluido un 4-0 ante el Wolverhampton. Fuera de casa perdió 0-1 con el Arsenal. Marcó siete goles y encajó cinco en ese periodo, lo que no aleja el fantasma del descenso.

Enfrentamientos directos

Los duelos entre ambos suelen ser intensos. El último duelo, en noviembre de 2025 en Londres, acabó 3-1 para los Hammers; antes, el Newcastle ganó 1-0 en la misma temporada. En los últimos cinco choques de Premier el balance es igualado: dos victorias para cada equipo y un empate 2-2. En total, esos cinco partidos dejaron diecisiete goles.

Clasificación

En la Premier League, el Newcastle es decimotercero y el West Ham decimoctavo, en zona de descenso. Por eso, el partido es vital para los Hammers en su lucha por la permanencia.