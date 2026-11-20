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Eredivisie - Jornada 13 21 nov 2026 - 10:30 Stadion De Goffert

Dónde ver NEC - PSV por TV y online en directo

El NEC - PSV se puede ver en directo a través de Watch ESPN, ESPN Extra y Canal+ Netherlands. A continuación encontrarás los enlaces directos para seguir la transmisión.

Noticias de los equipos y convocatorias

En el NEC, Perr Schuurs, Philippe Sandler y Emre Mor son baja por lesión. La probable alineación del entrenador Dick Schreuder es: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.

El PSV no podrá contar con Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea ni Sami Ouaissa, todos ellos lesionados. El probable once de Peter Bosz es: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.

Estado de forma reciente

El NEC atraviesa una racha aceptable, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con un triunfo a domicilio por 2-3 ante el FC Utrecht en la Eredivisie. Antes, el equipo también venció por 3-1 al Omonia Nicosia en la Europa League, pero perdió por 0-1 ante el sc Heerenveen. En esos cinco encuentros, el NEC marcó once goles y encajó seis.

El PSV completó una buena serie de cinco partidos, con tres victorias, un empate y una derrota. Su último encuentro terminó con una amplia victoria por 2-5 a domicilio ante el SC Cambuur en la Eredivisie. Su único tropiezo fue la derrota por 1-2 frente al Club Brugge en la Champions League. El PSV marcó catorce goles en cinco partidos y encajó nueve.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos fue el 14 de marzo de 2026 en la Eredivisie, cuando el PSV perdió en casa por 2-3 ante el NEC. Antes, el NEC también venció al PSV por 3-2 en la Copa de los Países Bajos el 3 de marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el NEC suma dos victorias, el PSV otras dos y hubo un empate. El balance entre ambos es notablemente parejo.

Clasificación

En la Eredivisie, el PSV ocupa actualmente el primer puesto, mientras que el NEC está en la undécima posición.