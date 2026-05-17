Premier League - Premier League Elland Road

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Retransmisión del Leeds United - Brighton & Hove Albion: canal de televisión y opciones de streaming.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

El Leeds United tiene varias bajas: Ilija Gruev, Gudmundur Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk y Jayden Bogle están lesionados. No hay sancionados. El once del Leeds podría ser: Darlow; Bijol, Rodon, Bornauw; Aaronson, Longstaff, Justin, Tanaka; Stach; James y Calvert-Lewin.

En el Brighton, Kaoru Mitoma, Diego Gómez, Mats Wieffer, Adam Webster y Christos Tzimas son baja por lesión. No hay sancionados. La alineación prevista de los Seagulls estará liderada por el portero Verbruggen, con una defensa formada por Van Hecke, De Cuyper, Dunk y Veltman. Gross, Hinshelwood y Baleba ocuparán el centro del campo, mientras que Minteh, Kadioglu y Welbeck formarán la línea de ataque. Se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos, el Leeds United ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota. Su último encuentro fue un 1-1 contra el Tottenham Hotspur, con gol de Calvert-Lewin de penalti tras intervención del VAR. Antes, venció 3-1 al Burnley en casa y 3-0 al Wolverhampton a principios de abril. Marcó diez goles y encajó cinco en este tramo.

Brighton, con una racha irregular pero positiva, ha ganado tres de los últimos cinco partidos, perdido uno y empatado otro. Su encuentro más reciente fue una victoria 3-0 sobre Wolverhampton; antes venció 3-0 al Chelsea y 2-0 en Burnley. Su única derrota fue 3-1 contra el Newcastle United. Marcó nueve goles y encajó seis.

Enfrentamientos directos

El último duelo, en noviembre de 2025 en el campo del Brighton, terminó 3-0 para los Seagulls. En los últimos cinco duelos, el Brighton ganó dos, hubo dos empates y el Leeds no venció en ninguno. La única victoria local del Leeds en este periodo no está registrada; eso sí, ambos empataron 2-2 en marzo de 2023 en Elland Road. El Brighton domina la serie.

Clasificación

En la Premier League, Leeds es 14.º y Brighton 7.º. El Brighton aspira a Europa, mientras que Leeds cierra la temporada como un equipo de mitad de tabla tras su regreso a la máxima categoría.