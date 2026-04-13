Las eliminatorias de la UEFA para el Mundial Femenino de 2027 siempre son emocionantes, pues mezclan potencias consolidadas con aspirantes ambiciosas de toda Europa. Inglaterra, por ejemplo, carga con la tradición y las expectativas cada vez que sale al campo. Su resistencia y fortaleza como local la distinguen, y los aficionados saben que, cuando juega Inglaterra, siempre es una gran ocasión. España aporta otro estilo: brillantez técnica, posesión y una creciente reputación como uno de los equipos más emocionantes del fútbol femenino.

Más al norte, Suecia y Dinamarca alimentan su eterna rivalidad nórdica: un duelo que va más allá de los puntos. Ambos equipos destacan por su potencia física y disciplina táctica, y cada encuentro es una mezcla de orgullo y clasificación. Francia, con su consistencia y profundidad, es un referente en Europa, mientras que Países Bajos apuesta por la creatividad ofensiva.

Alemania, potencia habitual, impone con su dominio tradicional. Austria, con garra, busca acortar distancias. Todas escriben la historia del fútbol femenino europeo rumbo a Brasil.

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Próximos partidos de clasificación para el Mundial de la UEFA en la programación televisiva