Cómo ver el Real Sociedad contra Rayo Vallecano con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 10:15 Reale Arena

La Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano en el Reale Arena de San Sebastián en un partido de LaLiga que se disputa el domingo y tiene mucho en juego para ambos clubes, situados en distintas zonas de la tabla.

El equipo de Pellegrino Matarazzo ocupa la quinta posición en LaLiga y llega al encuentro tras una racha reciente irregular. Empató 1-1 con el Lyon en la Europa League antes de perder 2-1 ante el Athletic Bilbao en su último partido de liga, un resultado que habrá aumentado la exigencia de cara a este compromiso en casa.

A la Real Sociedad no le falta calidad ofensiva. Su contundente victoria por 6-0 ante el Lillestroem en la Europa League y el triunfo por 5-2 en Málaga en LaLiga confirman que puede ser demoledora cuando tiene la dinámica a su favor. Compaginar su participación en Europa con la liga sigue siendo el principal reto para Matarazzo.

El Rayo Vallecano llega en duodécima posición y necesita puntos. El equipo de Benat San Jose ha demostrado que sabe sacar resultados, como hizo al vencer 3-0 al Celta Vigo en su partido más reciente de LaLiga, pero la irregularidad ha marcado su temporada hasta ahora.

El conjunto visitante solo ha perdido una vez en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, lo que apunta a un encuentro más disputado de lo que podría sugerir la clasificación por sí sola. El Rayo no viaja a San Sebastián solo para cumplir.

Los dos clubes han protagonizado recientemente duelos igualados, entre ellos un empate 3-3 en Vallecas en abril y una victoria del Rayo por 1-0 en el Reale Arena en octubre de 2025. El factor campo importa, pero la Real Sociedad tendrá que ofrecer su mejor versión.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de LaLiga.

A continuación se indican las opciones para ver el Real Sociedad contra Rayo Vallecano en directo por streaming y televisión. Usa ExpressVPN para acceder de forma segura a tu servicio de streaming preferido o para eludir las restricciones geográficas si ves el partido desde fuera de tu región habitual.

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