Cómo ver el West Bromwich Albion vs Bristol City con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 18 28 nov 2026 - 10:00 The Hawthorns

El West Bromwich Albion recibe al Bristol City en The Hawthorns en un partido de la Championship al que ambos clubes llegan en posiciones muy diferentes de la tabla.

El equipo de James Morrison llega en buena forma. Ganó por 3-1 a domicilio al Bolton Wanderers entre semana y no ha perdido en sus últimos cinco partidos de liga.

El West Bromwich Albion ocupa la quinta posición y su racha incluye una victoria por 3-0 en casa ante el Millwall y otra por 3-1 a domicilio frente al West Ham United. También empató 2-2 con el Swansea City, por lo que ha demostrado su capacidad para marcar con facilidad.

El Bristol City llega a las Midlands en un momento mucho más difícil. El equipo de Michael Skubala empató 1-1 con el Wrexham el martes, después de perder 2-0 a domicilio ante el Middlesbrough.

Antes había caído por 5-0 ante el Norwich City, y el Bristol City ha encajado 12 goles en sus últimos cinco partidos. Ocupa la 16.ª posición de la tabla y mejorar su solidez defensiva es la prioridad evidente.

El Bristol City sí puede sacar ánimos de sus enfrentamientos recientes, ya que ganó en The Hawthorns el pasado diciembre. Así puedes seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este encuentro. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque la hora de inicio para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

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