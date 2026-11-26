Cómo ver el Union St.Gilloise contra el Lech Poznan con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

El Union Saint-Gilloise recibe al Lech Poznan en la Europa League en el King Power at Den Dreef de Lovaina.

El equipo belga llega en un gran momento. El conjunto de David Hubert ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la fase de liga.

Esa racha incluye una victoria por 2-1 a domicilio ante el Celta de Vigo en competición europea el 5 de noviembre y un triunfo por 1-0 ante el Kortrijk en la competición nacional el 22 de noviembre. El Union ha marcado 11 goles y ha encajado solo cuatro en ese periodo.

El Lech Poznan llega con una trayectoria más irregular. El equipo de Niels Frederiksen perdió por 3-1 ante el Benfica en su último partido europeo y cayó frente al Siarka Tarnobrzeg en la copa.

Sin embargo, ha recuperado cierta estabilidad en la Ekstraklasa: empató 2-2 con el Zaglebie Lubin y después ganó 1-0 en el campo del GKS Katowice el 22 de noviembre. El Lech ocupa la 35.ª posición en la clasificación de la Europa League y necesita sumar puntos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la emisión del Union Saint-Gilloise contra el Lech Poznan. Los detalles del canal de TV y la retransmisión en directo se añadirán cuando los titulares de los derechos los confirmen.

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