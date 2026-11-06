Cómo ver el Toulouse contra el Estrasburgo con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 6 nov 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

El Toulouse recibe al Estrasburgo en el Stadium de Toulouse en un partido de Ligue 1 que tiene una importancia distinta para dos equipos que avanzan en direcciones muy diferentes.

El Toulouse de Jens Berthel Askou ha sido imprevisible esta temporada: ha alternado empates y derrotas con alguna victoria convincente. Llega a este encuentro tras perder 2-0 ante el Marsella en liga, un resultado que habrá aumentado su concentración de cara a un partido en casa que espera ganar.

El Estrasburgo llega a Toulouse en un mal momento y bajo una presión creciente. El equipo de Hugo Oliveira ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1, ha encajado goles con facilidad y no ha logrado asentarse en la clasificación. Su único resultado positivo en esa racha fue una victoria por 5-1 sobre el Auxerre el 1 de noviembre.

Ambos clubes están en la mitad inferior de la tabla de Ligue 1, separados por un solo puesto, lo que añade un claro componente competitivo al encuentro pese a las distintas dinámicas con las que llegan.

La lista de bajas por lesión del Estrasburgo sigue reduciendo las opciones de Oliveira, mientras que el Toulouse debe afrontar la ausencia del centrocampista sancionado Aron Doennum, además de sus propios problemas de lesiones.