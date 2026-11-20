Cómo ver el Sevilla vs Real Betis con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

El Sevilla recibe al Real Betis en un derbi de LaLiga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla. La rivalidad andaluza protagoniza uno de los partidos más intensos del fútbol español, y esta edición tiene consecuencias importantes en la clasificación para ambos clubes.

El Sevilla ocupa la sexta posición de LaLiga bajo las órdenes de Luis Garcia, un puesto que resulta tan halagüeño como frustrante. Su trayectoria reciente ha sido irregular: las derrotas ante el Real Madrid y el Getafe han empañado los resultados positivos consecutivos frente a Osasuna y Sporting Hortaleza.

El Real Betis llega en cuarta posición, lo que añade tensión al derbi por la situación de ambos en la tabla. El equipo de Manuel Pellegrini ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y viene de vencer 2-0 al Elche en LaLiga.

El Betis afronta el encuentro con cierta falta de profundidad en la plantilla. Las lesiones de Juan Hernandez y Diego Llorente, sumadas a la sanción de Facundo Bernal, obligan a Pellegrini a tomar decisiones en zonas clave del campo.

Los derbis recientes han sido ajustados. Tres de los últimos cinco enfrentamientos se han decidido por un solo gol o han terminado en empate, lo que refleja lo difíciles que son de pronosticar estos partidos.

Quienes quieran seguir el encuentro encontrarán más abajo las opciones para verlo por televisión y en directo por streaming.

Los aficionados pueden ver el Sevilla vs Real Betis en directo a través de ExpressVPN, que permite acceder a retransmisiones desde cualquier parte del mundo.

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