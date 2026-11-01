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Cómo ver el Racing Santander contra el Real Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

El Real Madrid visita el estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en un partido de LaLiga que llega en un momento decisivo para el equipo de Jose Mourinho.

El Real Madrid afronta el partido del domingo tras lograr una contundente victoria por 2-1 en el Camp Nou, un resultado que redujo a solo tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación. El equipo de Mourinho está ahora a la caza del líder y no sumar los tres puntos ante un Racing situado en la zona media de la tabla supondría desaprovechar una oportunidad.

El Racing ocupa el 13.º puesto en LaLiga y ha sido irregular en casa, aunque llega a este encuentro con dos victorias consecutivas entre la Copa y la Liga. Al equipo de Jose Lopez no le faltará motivación ante el vigente campeón.

Para el Real Madrid, el reto es mantener la dinámica sin varios jugadores importantes. Vinicius Junior cumple una sanción, mientras que las lesiones siguen mermando la plantilla. Se espera que Kylian Mbappe, autor de dos goles en el Clásico, vuelva a asumir el peso del ataque.

Fuera del campo, Mbappe se ha visto envuelto en una polémica por unos comentarios sobre Mao Zedong que provocaron una fuerte reacción en China, con la consiguiente rescisión de contratos de patrocinio y la suspensión de las retransmisiones por parte de China Media Group. El Real Madrid ya ha presentado una disculpa formal y el club querrá volver a centrar la atención en lo deportivo.

Con la lucha por el título cada vez más ajustada y el Real Madrid obligado a mantenerse cerca del Barcelona, el equipo de Mourinho debe ganar este partido. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

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