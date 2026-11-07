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Copa
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Dónde ver hoy en directo el Peterborough United-Reading: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Peterborough vs Reading
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Peterborough United-Reading de la FA Cup de hoy.

Cómo ver el Peterborough United contra el Reading con una VPN

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Previa del partido

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Copa - Jornada 1
Weston Homes Stadium

El Peterborough United recibe al Reading en el Weston Homes Stadium en la FA Cup. Ambos equipos de la League One buscan en la copa un cambio de suerte tras sus difíciles rachas recientes en la liga.

El Peterborough de Robbie Savage ha pasado un octubre complicado. Tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos reflejan los problemas del equipo para encontrar regularidad. Jugar una eliminatoria de copa en casa le brinda la oportunidad de empezar de nuevo.

El Reading de Leam Richardson llega a Peterborough con resultados dispares. Sus dos victorias en los últimos cinco partidos han dado al equipo una base sobre la que construir, aunque la derrota por 2-0 ante el Oxford United en su encuentro más reciente habrá frenado el aumento de la confianza.

Los dos clubes se conocen bien por compartir la League One esta temporada. Su historial de enfrentamientos está muy igualado y ninguno subestimará al otro, independientemente de la competición.

Para ambos entrenadores, la FA Cup plantea un tipo de presión diferente. Una buena trayectoria en la copa puede cambiar la dinámica y levantar el ánimo del vestuario, algo importante a estas alturas de la temporada.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Peterborough United contra el Reading, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias de los equipos y plantillas

Peterborough contra Reading alineaciones probables

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  • R. Savage

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