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Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

El Parque de los Príncipes de París acoge el PSG-Roma, un partido de Champions League que enfrenta al líder de la clasificación con un equipo que busca puntos importantes.

El vigente campeón de Europa llega a la cita con 12 victorias consecutivas en todas las competiciones. La última fue en Niza, donde el equipo de Luis Enrique remontó el marcador adverso inicial y acabó ganando 3-2 gracias a un gol de Ferran Torres a cinco minutos del final.

Sin embargo, la victoria en la Costa Azul salió cara. Desire Doue sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado antes de que acabe el mes, mientras que Khvicha Kvaratskhelia está de baja desde el partido de octubre contra el Barcelona por la misma lesión.

La Roma de Gian Piero Gasperini atraviesa un gran momento en la liga. El 5-1 ante el Parma, con cuatro goles de Donyell Malen, dejó a la Roma a dos puntos del líder, la Lazio.

En Europa, su trayectoria ha sido menos regular. La derrota por 3-2 contra el Manchester United en su último partido de Champions League pesa en una clasificación que el conjunto de la capital quiere enderezar en París.

La tarea es difícil, porque el PSG marcó seis goles al Villarreal ante su público en el anterior partido europeo. Gasperini tendrá que encontrar la manera de frenar a un ataque que, pese a las ausencias, tiene calidad de sobra.

Esta es toda la información sobre el canal de televisión, la retransmisión en streaming y el horario para seguir el partido.

Novedades de los equipos

En el PSG, se espera que Luis Enrique alinee a Safonov en la portería, con Pacho, Zabarnyi y Lucas Hernandez en defensa y Hakimi por la derecha. En el centro del campo estarían Fabian Ruiz, Joao Neves y Vitinha, mientras que Ferran Torres, Akliouche y Mayulu ocuparían el ataque. Esa es la posible alineación por ahora, sin bajas ni sancionados señalados.

La Roma de Gasperini debería contar con Vasquez bajo palos, con Mancini, Hermoso y Balerdi por delante. En el centro del campo se espera a Cristante, Molina, De Roon y Wesley, mientras que Soulé, Mora y Malen formarían el ataque. Tampoco se registran bajas en la Roma y habrá más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El PSG llega a este encuentro con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el 3-2 en Niza en la Ligue 1, precedida por el 1-0 ante el Troyes, el 6-0 frente al Villarreal en Champions League, el 5-1 contra el Le Havre y el 2-0 ante el Lyon. En total, el conjunto parisino ha marcado 17 goles y solo ha encajado 3, con tres porterías a cero.

La Roma suma cuatro victorias y una derrota en ese mismo periodo. Su triunfo más reciente fue el 5-1 ante el Parma, después del 3-0 frente al Sassuolo, el 5-2 contra el Udinese y el 4-2 ante el Cagliari. Su único tropiezo fue el 3-2 contra el Manchester United en Champions League. La Roma ha marcado 19 goles y ha encajado 8.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Paris Saint-Germain PSG 1 Roma ROM 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Los precedentes entre ambos equipos son muy escasos. El único reciente del que hay constancia es un amistoso disputado el 1 de agosto de 2010 que terminó 1-1. El balance es, por tanto, de un empate, con un gol para cada equipo, y el duelo de Champions League tiene el atractivo de ser un enfrentamiento casi inédito.

Clasificación

En Champions League, el PSG ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que la Roma es vigésima. Para el conjunto parisino es una oportunidad de afianzar el liderato; para la Roma, de dar un paso importante hacia una clasificación más tranquila.