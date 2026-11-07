Cómo ver el Orlando City contra el New England Revolution con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Inter&Co Stadium

El Orlando City recibe al New England Revolution en el Inter&Co Stadium de Orlando en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer de gran importancia para ambos equipos a medida que la campaña se acerca a su final.

El Orlando City llega en un momento complicado. El equipo de Martin Perelman solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de la MLS y cayó por 4-0 ante el Charlotte FC en su encuentro más reciente, un resultado que le obliga a reaccionar antes de jugar en casa.

El Orlando City ocupa el noveno puesto de la Conferencia Este y sus opciones de disputar la postemporada están en peligro. Necesita ganar para mantener vivas esas aspiraciones.

El New England Revolution llega a Orlando con una buena dinámica. El equipo de Marko Mitrovic ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Inter Miami CF, después de tres victorias consecutivas.

El New England Revolution aseguró su plaza en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027 con ese resultado ante el Inter Miami y buscará mantener su sólida posición en el Este cuando la temporada regular se acerca a su fin.

Se enfrentan un equipo local que busca recuperar su mejor forma y un visitante que llega con confianza y una identidad clara. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Orlando City contra el New England Revolution.

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