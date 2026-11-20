Cómo ver el Newcastle United vs Arsenal con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

La Premier League regresa a St James' Park el sábado por la tarde, cuando el Newcastle United recibe al Arsenal en un duelo que promete un ambiente intenso en Newcastle upon Tyne.

El Arsenal llega como líder de la competición, tras sumar 27 puntos de 30 posibles y abrir una ventaja de cinco puntos en lo más alto de la tabla. El equipo de Mikel Arteta se ha mostrado implacable en los primeros meses de la temporada, y sus victorias en el campo del Liverpool y en la Champions League respaldan sus aspiraciones.

Para el Newcastle, este partido llega en un momento complicado. El equipo de Matthias Jaissle solo ha logrado una victoria en sus cinco partidos como local en St James' Park esta temporada, y dos derrotas consecutivas en la Premier League antes del parón de selecciones han aumentado la presión de cara a este encuentro.

El partido también tiene una dimensión personal. Bruno Guimaraes regresa por primera vez a Tyneside desde que completó su fichaje por el Arsenal este verano por 75 millones de libras, y es poco probable que la afición local le brinde una acogida cálida. Ya ha demostrado esta temporada que sabe desenvolverse ante una grada hostil: marcó contra el Sunderland tras salir desde el banquillo.

Harvey Barnes habló directamente de este reencuentro en la previa y dejó de lado cualquier sentimentalismo. Su mensaje fue claro: el Newcastle se centra en el resultado, no en la ocasión.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Newcastle vs Arsenal, incluida la hora de inicio, las noticias de los equipos y su estado de forma reciente.

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