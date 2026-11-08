Cómo ver el Manchester United contra el Aston Villa con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:30 Old Trafford

El Manchester United recibe al Aston Villa este domingo en Old Trafford en un partido de la Premier League de gran importancia para ambos clubes antes del parón de selecciones.

El United llega tras una emocionante victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League entre semana, un resultado que puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar que se remontaba a septiembre. El equipo de Michael Carrick sigue en serios apuros en la competición doméstica: ocupa el 17.º puesto de la Premier League y no puede permitirse otro tropiezo en casa.

La victoria ante la Roma levantó los ánimos en Old Trafford, pero tuvo un coste. Carlos Baleba, fichado este verano procedente del Brighton por 70 millones de libras, se retiró cojeando en la segunda parte por un posible problema en los isquiotibiales. Carrick ha confirmado desde entonces que el jugador de 22 años estará de baja varias semanas, por lo que se perderá este partido y todo el parón de selecciones.

El Aston Villa llega a Manchester en décima posición, aunque sus resultados recientes han sido irregulares. El equipo de Unai Emery cayó por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League el pasado martes, si bien logró una destacada victoria por 2-1 ante el Manchester City a principios de octubre.

Zion Suzuki, fichado este verano por el Villa, ha despertado el interés de clubes de toda Europa tras un impresionante inicio de temporada bajo palos, pero Emery estará centrado en sumar puntos en la Premier League el domingo, más que en los rumores de traspaso que rodean a su portero.

Con el United necesitado de una victoria para mantenerse alejado de la zona de descenso y el Villa buscando regresar a la mitad superior de la tabla, ninguno de los dos equipos puede tomarse este partido a la ligera.