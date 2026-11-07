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Dónde ver hoy en directo el Manchester United-Aston Villa: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Manchester United-Aston Villa de la Premier League de hoy.

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Previa del partido

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Premier League - Jornada 10
Old Trafford

El Manchester United recibe al Aston Villa el domingo en Old Trafford en un partido de la Premier League de gran importancia para ambos clubes antes del parón internacional.

El United llega tras una emocionante victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League entre semana, un resultado que puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar que se remontaba a septiembre. El equipo de Michael Carrick sigue en serios apuros en la liga: ocupa el 17.º puesto de la Premier League y no puede permitirse otro tropiezo en casa.

La victoria ante la Roma mejoró los ánimos en Old Trafford, pero tuvo un coste. Carlos Baleba, fichado este verano del Brighton por 70 millones de libras, abandonó el campo cojeando en la segunda parte por un posible problema en los isquiotibiales. Carrick ha confirmado desde entonces que el jugador de 22 años estará varias semanas de baja, por lo que se perderá este partido y todo el parón internacional.

El Aston Villa llega a Manchester en décima posición, aunque sus resultados recientes han sido irregulares. El equipo de Unai Emery perdió por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League el pasado martes, si bien logró una destacada victoria por 2-1 frente al Manchester City anteriormente en octubre.

Zion Suzuki, fichado este verano por el Villa, ha atraído la atención de clubes de toda Europa tras un brillante inicio de temporada bajo palos. Sin embargo, Emery estará centrado en sumar puntos en la Premier League el domingo, más que en los rumores de fichajes sobre su portero.

Con el United necesitado de una victoria para mantenerse lejos de la zona de descenso y el Villa buscando regresar a la mitad superior de la tabla, ninguno de los dos equipos puede tomarse este partido a la ligera. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester United contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
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Manchester United
MUN
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. YoroL. YoroH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfI. MaatsenI. MaatsenA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardJ. GomesJ. GomesN. JacksonN. Jackson
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • M. Carrick
  • U. Emery

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