Cómo ver el Kansas City Current vs Washington Spirit con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

NWSL - Final 21 nov 2026 - 20:00

El Kansas City Current recibe al Washington Spirit en los playoffs de la NWSL. El equipo de Chris Armas busca prolongar su extraordinaria racha ante un Spirit que también llega a las semifinales en un buen momento.

El Kansas City ha sido el equipo más destacado en las últimas semanas. Ha ganado sus cinco últimos partidos y ha dejado argumentos de sobra para considerarlo el rival a batir en esta fase de la competición.

El Washington Spirit, dirigido por Adrian Gonzalez, llega tras ganar cuatro de sus cinco últimos partidos. Su recorrido en los playoffs incluye una victoria por 4-1 ante el Portland Thorns y otra por 2-1 frente al Utah Royals, y afronta este encuentro con dos triunfos consecutivos.

Ambos equipos se enfrentaron en octubre, cuando el Kansas City se impuso por un ajustado 2-1 en casa. Los dos tienen presente aquel resultado y el Spirit buscará darle la vuelta en el escenario más importante.

El Current ocupa el cuarto puesto de la clasificación de la NWSL, mientras que el Washington Spirit es tercero. Se enfrentan, por tanto, dos equipos separados por una sola posición y muy poco más.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario para ver en directo el Kansas City Current vs Washington Spirit.

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